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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات

الخميس 07/يناير/2021 - 08:12 م
المهرجان القومي للسينما
المهرجان القومي للسينما المصرية
آلاء حسن
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يستمر قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته الثالثة والعشرين، للأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك، المنتجة عام 2020.

وصرح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأنه تماشيا مع سياسة الدولة في مواجه فيروس كورونا،، سيتم ارجاء موعد انعقاد المهرجان وفقا للمستجدات التي تعلنها رئاسة مجلس الوزراء، مضيفا أن الدورة القادمة ستضم الأفلام التي تقدمت سابقا والمنتجة خلال عامي 2018 و2019.

الجدير بالذكر أن فروع المسابقة أولا: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للأفلام التي تم عرضها داخل جمهورية مصر العربية أو علي احدي المنصات عام 2020، وتمنح الجوائز في فروع: الإنتاج، الإخراج، المونتاج، الإخراج (عمل أول وثان)، التصميم الفني، السيناريو، الموسيقي، جائزة لجنة تحكيم خاصة، التصوير، التمثيل، الصوت، الملابس.

ثانيا مسابقة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك ( ديجيتال dvd ) وتضم أقسام: الأفلام التسجيلية حتي 15 دقيقة، الأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة، الأفلام الرواية القصيرة أقل من 60 دقيقة، أفلام التحريك أقل من 60 دقيقة، علي أن تكون الجوائز: جائزة أفضل فيلم ـ جائزة لجنة التحكيم، جائزة لمخرج العمل الأول في كل قسم.

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