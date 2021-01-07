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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جهاز الخدمات الصحية الإسرائيلي يزعم استكمال الجولة الأولى من تطعيم المسنين

الخميس 07/يناير/2021 - 08:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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زعم جهاز خدمات الطوارئ الصحية في إسرائيل (نجمة داوود الحمراء) أنه أكمل الجولة الأولى من التطعيمات ضد فيروس كورونا في دور الرعاية ومرافق المعيشة للمسنين.

وأعلن متحدث باسم الجهاز، مساء اليوم الخميس، أن حوالي 150 ألفا من المقيمين والموظفين تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاح في الأيام العشرة الماضية.

وفي الأسبوع المقبل سيبدأ جهاز الخدمات الصحية في إعطاء الجرعة الثانية والأخيرة لهذه المجموعة.

وقال الجهاز إن إسرائيل هي أول دولة في العالم تنهي الجولة الأولى من التطعيم في مرافق رعاية المسنين.

وقالت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، إنها نفذت ما يقرب من 6ر1 مليون جرعة أولية منذ نهاية الشهر الماضي.

كانت إسرائيل قد بدأت حملة التطعيم ضد كورونا في 20 ديسمبر باستخدام لقاح فايزربيونتيك.

ومن ناحية أخرى وصلت طائرة شحن محملة بأكثر من مائة ألف جرعة من لقاح مودرنا إلى إسرائيل اليوم الخميس.

وأمنت إسرائيل ستة ملايين جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19 تفرض إسرائيل إغلاقا صحيا محكما بدءا من منتصف ليلة الخميس والجمعة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا في البلاد.

بلغ عدد الوفيات في إسرائيل 3529 والإصابات 463 ألفا و448 إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

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