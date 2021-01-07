الرئيس البرازيلى يدعم ترامب حتى النهاية

اعتبر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم الخميس، أنّ الولايات المتّحدة تعيش أزمة مؤسساتية سببها "ضعف ثقة" الأمريكيين في الانتخابات، في دعم لمزاعم حليفه دونالد ترامب حول وجود "تزوير" انتخابي.وقال الرئيس اليميني المتشدد خلال حديث مع أنصار له أثناء مغادرته قصر ألفورادا الرئاسي في برازيليا إن "الأصوات عبر البريد تزايدت بسبب الجائحة، وهناك أشخاص صوّتوا ثلاث أو أربع مرّات".وأضاف أنّ "ضعف الثقة هو ما سبب كل المشاكل التي نشهدها هناك"، من دون أن يشير إلى أعمال العنف إلي حصلت في واشنطن الأربعاء حين اقتحم متظاهرون داعمون لترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي.وكان بولسونارو رفض التعليق على الموضوع الأربعاء، وقال: "تابعت كل شيء. تعلمون أني على صلة بترامب، وبالتالي تعرفون إجابتي".واعتبر أنه "توجد الكثير من الإدانات للتزوير"، في تجاهل للإجماع شبه الكامل في أنحاء العالم حول إدانة الاعتداء على الكابيتول.والخميس حذّر الرئيس البرازيلي من أن بلده سيشهد "مشكلة أكثر سوءًا من الولايات المتحدة" في حال تواصل استعمال نظام الانتخاب عبر الاقتراع الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2022.وشدّد على أنّ "التزوير موجود"، وأنّه كان ليفوز من الدورة الأولى في انتخابات عام 2018 لو لم تسجل اختلالات لم يقدم قطّ دليلًا عليها.ويخشى كثير من الخبراء أن يحذو بولسونارو حذو نظيره الأمريكي ويطعن في شرعية الاقتراع في حال فشله في الفوز بولاية ثانية.