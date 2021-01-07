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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفير المصرى فى السودان يبحث مع وزير الطاقة والتعدين مشروع الربط الكهربائى

الخميس 07/يناير/2021 - 08:16 م
السفير حسام عيسى
السفير حسام عيسى
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التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية في الخرطوم  "خيري عبدالرحمن" وزير الطاقة والتعدين السوداني المُكَلف في الحكومة الانتقالية، وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون مع السودان في هذا المجال الهام، حيث تم خلال اللقاء استعراض سُبل تطوير مشروع الربط الكهربائي بين البلدين وتقديم الخبرات المصرية وتأهيل الكوادر السودانية العاملة في مجالي البترول والثروة المعدنية، بجانب تطوير معامل تكرير البترول والتعاون في مجال المنتجات البتروكيماوية.

من جانبه، أعرب وزير الطاقة والتعدين السوداني المُكَلف عن الترحيب بزيارة مصر تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من وزير الكهرباء المصري، وذلك من أجل مناقشة أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعاً، يوم 24 ديسمبر الماضى، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الكهرباء عرضاً حول عدد من مشروعات الربط الكهربائى القائمة والجارى تنفيذها، فضلاً عن الأخرى الجارى دراستها، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافى متميز يجعلها مركزاً محورياً للربط الكهربائى بين القارات الثلاث.

واستعرض الدكتور محمد شاكر عددا من المقترحات الخاصة بتنفيذ الربط الكهربائى الثلاثى المصرى الأردنى العراقى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على دفع آفاق التعاون بين الأشقاء فى كل من الأردن والعراق فى مختلف المجالات إلى مجالات أرحب، ومن بينها ما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، لافتاً فى هذا الصدد إلى خط الربط الكهربائى المصرى/ الأردنى، والذى تم تدشينه منذ 1999، بجهد 400 كيلو فولت، وبقدرة تصل إلى 500 ميجاوات. وتناول الوزير موقف خط الربط الكهربائى مع السودان، موضحاً أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من الخط فى أبريل الماضى، وذلك لنقل قدرة تصل لـ80 ميجاوات.. مشيرا إلى أنه من المقرر لخط الربط الوصول إلى جهد 500 كيلو فولت لنقل قدرات كهربائية تصل إلى 600 ميجاوات أو أكثر، وذلك عند إتمام المرحلة الثالثة منه.

وحول خط الربط مع الجانب الليبى الذى تم تدشينه منذ عام 1998، أشار الوزير إلى أنه يتم نقل قدرات تصل إلى 100 ميجاوات للجانب الليبي علي جهد 220 ك.ف، منوها إلى أنه تمت زيادة القدرة في يناير 2020 لتصبح 150 ميجاوات وذلك بناء على طلب الجانب الليبي وتطرق وزير الكهرباء خلال الاجتماع إلى المقترحات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائى مع أوروبا، وما يتعلق بتأمين التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء.

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