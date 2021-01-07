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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الألماني يطلب تقريرًا من السفارة الأمريكية عن أحداث الكابيتول

الخميس 07/يناير/2021 - 08:21 م
البرلمان الألماني
البرلمان الألماني
وكالات
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أمر رئيس البرلمان الألماني، فولفجانج شويبله، بدراسة استنتاجات محتملة لحماية مبنى البرلمان (رايشستاج)، وذلك بعد اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) من قبل مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وأعلن البرلمان الألماني اليوم الخميس: "لهذا الغرض تم الطلب من السفارة الأمريكية في برلين تقديم تقرير حول كيف أمكن حدوث التجاوزات العنيفة داخل الكابيتول"، وأشار البرلمان إلى أن الدراسة تجري بتشاور وثيق مع مفوضي شؤون الأمن في الكتل البرلمانية وولاية برلين ووزارة الداخلية".

من جانبه، قال متحدث باسم الداخلية في رد على سؤال، إن هناك محادثات تتم بشكل متكرر حول مفهوم الأمن وذلك منذ حادثة وصول متظاهرين إلى درج مبنى البرلمان الألماني في أغسطس الماضي، وذكر أن هذه المحادثات دارت على نحو خاص حول تدريب أفراد الشرطة الاتحادية وكذلك الدعم الفني والشخصي.

وأضاف أن التعامل مع مظاهرة الثامن عشر من نوفمبر من العام الماضي، التي شارك فيها عدة آلاف على مقربة مباشرة من مبنى البرلمان، أظهر من وجهة نظر الوزارة أن "أجهزة الشرطة الألمانية تتمتع بالخبرة وأن لديها القدرة على أن تكفل التجمعات مع ضمان حماية الحي الحكومي ولاسيما مبنى الرايشستاج".

كان متظاهرون اقتحموا مبنى البرلمان في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي وصعدوا درجا في البرلمان حتى وصلوا إلى المدخل، وتمكن أفراد الشرطة من صدهم.

وكان برلمانيون بارزون قد أصروا آنذاك على إبقاء مبنى البرلمان مفتوحا وضرورة استمرار فتحه للمواطنين.

كانت الشرطة الألمانية أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم "تعديل" تدابيرها الحمائية للمباني المهمة في العاصمة برلين وذلك في رد فعل على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي (كابيتول) مساء أمس.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم، إن هذه الإجراءات تسري على سبيل المثال على مبنى البرلمان (رايشستاج) أو مباني البعثات التابعة للولايات المتحدة.

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