إغلاق 3 منشآت بكورنيش الإسكندرية لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية

شن حى وسط الإسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف رئيس الحي، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وتم خلال الحملة المرور والتفتيش على المنشآت بطريق الكورنيش، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، بمشاركة الإدارات المعنية.وأسفرت الحملة عن إغلاق ٣ منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، عبارة عن عدد ٢ كافيتريا، وعدد ١ مطعم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما تم في السياق ذاته التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صناديق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.