أبطال «وقفة رجالة» يتحدثون: تجربة كوميدية مختلفة











ماجد الكدوانى: يضم أكثر من مدرسة فى «الضحك» «الدستور» التقت أبطال العمل الذين تحدثوا عن طبيعة شخصياتهم، وكواليس التصوير، والرسائل التى يطلقها الفيلم، وشرائح الجماهير التى يخاطبها، وغيرها من التفاصيل.



قال الفنان ماجد الكدوانى، إن التركيبة العامة لفيلم «وقفة رجالة» مختلفة، ولم تقدم فى السينما المصرية منذ سنوات طويلة، فهو يسلط الضوء على ٤ رجال بروح درامية وكوميدية مميزة.

وأضاف: «أجسد دور شخص يعمل موظفًا، ولم أقدم شخصية بهذا الشكل من قبل، وهذا الاختلاف أعجبنى للغاية، وجعلنى أشعر بالتحدى، لأن الشخصية استفزتنى كممثل».





وواصل: «أثق فى المخرج أحمد الجندى جدًًا، لأننى قدمت معه تجارب كثيرة من قبل أبرزها فيلم (لا تراجع ولا استسلام)، وبالتالى نعرف بعضنا جيدًا، وهو يعتمد فى تنفيذ أعماله على كوميديا الموقف، وأثق فى أننا سنقدم تجربة جديدة ومختلفة».





وشكر «الكدوانى» كل صناع الفيلم، لأنهم بذلوا مجهودًا ضخمًا جدًا للتنسيق بين أبطال الفيلم، مشيرًا إلى أن «الكل لديه حالة احترام وإحساس بقيمة العمل، ونشعر بالمسئولية تجاه عملنا ونبذل أقصى جهد».





وقال إن «الفيلم يضم أكثر من مدرسة كوميدية، مثل الفنانين سيد رجب وشريف دسوقى وبيومى فؤاد، ومعنا عنصر كوميدى شاب هو الفنان محمد سلام، وبالتالى هناك روح كوميدية جديدة سيراها الجمهور».





وذكر الكدوانى أن وقت عرض الفيلم شىء لا يشغله إطلاقًا، لأنه يخص الجهة المنتجة، ولكن الفيلم يستحق المشاهدة، وتابع: «أنا أنتظر ردود الأفعال عليه وسأتابعها، لأن كل عنصر شارك فى صناعة العمل بذل أقصى مجهود ليخرج بأفضل صورة، كما أن الكواليس كانت شيقة وممتعة، وهو ما ينعكس على المحتوى الذى سيراه الجمهور».





بيومى فؤاد: العمل تطلب مجهودًا كبيرًا



ذكر الفنان بيومى فؤاد أنه وافق على المشاركة فى بطولة فيلم «وقفة رجالة» على الفور، لأن أبطاله مميزون جدًا والعمل معهم سيكون ممتعًا، كما أنه يثق فى المخرج أحمد الجندى، لأنه مخرج متميز ومختلف وتعاون معه من قبل فى أعمال أخرى.



وقال إن فكرة الفيلم مختلفة وجديدة، ويعد العمل تحديًا كبيرًا للجهة المنتجة، لأن فكرة الاعتماد على ٤ أبطال «جراندات» جديدة وتحتاج إلى منتج كبير لكى يجازف بعمل هكذا، و«لكننا جميعًا بذلنا مجهودًا كبيرًا وضخمًا»، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنه سيتم عرضه فى ظروف استثنائية بسبب أزمة فيرس كورونا.



وأضاف أن شخصيته مختلفة وجديدة وحضر لها جيدًا قبل التصوير مع المخرج أحمد الجندى، منوهًا بأن المؤلف هيثم دبور بذل فى سيناريو الفيلم مجهودًا كبيرًا.



وتابع: «القصة تدور حول ٤ أصدقاء يلتقون ليقوموا ببعض الأشياء معًا، ويحمل الفيلم العديد من رسائل الحب والتفاؤل والأمل، وكواليس التصوير كانت تحمل روحًا من البهجة والسعادة».





أحمد الجندى: نتمرد على فكرة النجم الأوحد.. والكواليس ممتعة ومريحة



قال المخرج أحمد الجندى إن أكثر شىء شجعه على خوض تجربة فيلم «وقفة رجالة» هو أن أبطاله «جراندات»، أى أن لكل منهم خبرة كبيرة فى عالم الفن، موضحًا: «عندما عرض علىّ أحمد الجناينى وهيثم دبور الأمر تحمست جدًا، لأن فكرة الفيلم جديدة، وتتمرد على فكرة النجم الأوحد».



وأضاف «الجندى»: «يظهر الأبطال الأربعة، بيومى فؤاد وسيد رجب وماجد الكدوانى وشريف دسوقى، كأصدقاء منذ زمن طويل، والمفارقة أن هذه الصداقة متحققة فى الواقع أيضًا وليس فى الفيلم فقط»، مشيرًا إلى أن علاقة الصداقة التى تربط بين الأبطال فى الواقع جعلت الكواليس ممتعة، وأن الجمهور سيلاحظ ذلك دون شك.



وواصل: «جميع أبطال العمل محترفون، لذا كان التصوير أمرًا سهلًا»، لافتًا إلى أن الفيلم يناقش قضية إنسانية، بجانب كونه كوميديًا، ويقدم أنماطًا مختلفة من الشخصيات، التى تتداخل قصصها، وجميع الشخصيات تقدم رسائل مهمة للجمهور.





هيثم دبور: سيعيش مع الجمهور.. وفكرته ليست مسروقة من عمل أجنبى



كشف هيثم دبور، مؤلف الفيلم، عن أنه كان يناقش مع المنتج أحمد الجناينى فكرة تقديم فيلم بأبطال «جراندات»، بعد نجاح فيلم «فوتو كوبى»، لافتًا إلى أنه بعد فترة من هذه الجلسة عاد إلى «الجناينى»، وأضاف «دبور» أن الاسم المبدئى للفيلم كان «عواجيز الفرح»، لكن الاسم الجديد كان مناسبًا بشكل أكبر، ويشبه شخصيات العمل، نافيًا أن يكون قد اقتبس فكرة العمل من فيلم أجنبى.



وقال: «هناك فئة من الناس تتهم أى مؤلف بالاقتباس قبل التصوير أو العرض، وحدث ذلك فى فيلم (فوتو كوبى)، والسبب وراء ظهور هذا الاتهام هو أن الجمهور المصرى لم يعتد على مشاهدة فيلم أبطاله من الجراندات، وبالتالى كان الاتهام جاهزًا».



وشدد على أنه لا يشعر بأى قلق بسبب عرض الفيلم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وتابع: «فيلم (وقفة رجالة) من الأعمال التى ستعيش مع الجمهور لمدة طويلة».





سيد رجب: يخاطب الأسرة.. ويبث الأمل



كشف الفنان سيد رجب عن أن الفيلم عُرض عليه وأعجب به، لأنه يناقش قضية جديدة وتجربة مختلفة، حيث يضم ٤ أبطال «جراندات» أو ممثلين كبارًا فى السن بشكل جديد على السينما المصرية، ومثير فى نفس الوقت. وقال «رجب» إن العمل يتحدث عن الحب بكل أنواعه ويخاطب الأسرة والصديق والحبيب كما يتحدث عن الأمل، كما يطرح قضايا مهمة جدًا نعيشها، ويقدمها ببساطة وكوميديا، وبالتالى فهو فيلم مهم.



وأضاف أن أحمد الجندى من أفضل المخرجين الذى تعاون معهم فى مسيرته الفنية، لأنه يحضر لعمله جيدًا ويسمع من الممثل ويبذل مجهودًا كبيرًا جدًا أثناء التصوير، ولا يفرق بين أبطال العمل ويعطى لكل شخص حقه، مشددًا على أن «كل من عمل فى الفيلم بذل مجهودًا كبيرًا بروح جميلة ستنعكس للجمهور على الشاشة». وتحدث عن الكواليس مع الفنانين بيومى فؤاد وشريف دسوقى وماجد الكدوانى، قائلًا: «بمجرد وجودنا معًا فى اللوكيشن تحدث حالة من البهجة والسعادة فى التصوير، وهناك روح بسيطة وكلها خبرة ولا توجد حساسيات بيننا».



وقال إنه لا يشغل باله أن تؤثر نسبة الـ٥٠٪ إشغالًا فى دور العرض السينمائية على الفيلم، لأن العمل المميز يفرض نفسه على الجمهور، متابعًا: «متفائل خيرًا أن الفيلم ستكون له ردة فعل قوية من الجمهور، وقد حضرت لشخصيتى فى الفيلم جيدًا، وأى شخصية أقدمها أبذل فيها أقصى جهدى، والنجاح والتوفيق من الله».



أمينة خليل: أقف أمام أساتذة



أكدت الفنانة أمينة خليل أنها وافقت على المشاركة فى الفيلم وتحمست للعمل، رغم أن مساحة الشخصية فى السيناريو ليست كبيرة، مشيرة إلى أن العمل يعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لها، لأنها ستقف أمام الأساتذة الكبار ماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقى.





وقالت «أمينة»: «أُعجبت بقصة الفيلم، فهى خلطة كوميدية رائعة، ووافقت على المشاركة فورًا»، لافتة إلى أن الاستعداد لتجسيد شخصيتها استغرق وقتًا طويلًا، لأنها لم تقدم أعمالًا كوميدية من قبل.





وأشارت إلى أنها حرصت على أن تجسد الشخصية ببساطة، وأن تتقبل فكرة الارتجال فى إطار السيناريو، مؤكدة أن نجوم العمل كانوا يحرصون على مساعدة بعضهم بعضًا نفسيًا.





وأعربت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد الجندى، الذى يحرص على ظهور الممثلين العاملين معه بأفضل شكل ممكن، لافتة إلى أنها كانت تنفذ تعليماته بدقة، وأنها راضية عن طريقة تجسيدها للشخصية، واستفادت الكثير من هذه التجربة.





تطرح دور العرض السينمائية فيلم «وقفة رجالة» بدءًا من الثلاثاء المقبل ١٢ يناير، من بطولة: ماجد الكدوانى وسيد رجب وبيومى فؤاد وشريف دسوقى، وتأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج «سينرجى» وأحمد الجناينى و«نيوسينشرى» وأفلام مصر العالمية.