استئناف متهم بقتل شاب بروض الفرج على سجنه 5 سنوات

تقدم دفاع المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة روض الفرج باستئناف على حكم سجنه 5 سنوات، والمقرر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الفترة القادمة.وعاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما بقتل شاب خلال الدفاع عن أولاده في مشاجرة بروض الفرج بالسجن 5 سنوات.صدر الحكم برئاسة المستشار عادل السعيد رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين جمال عبدالعزيز أبوزيد ومصطفى سامي عبدالجواد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمود عادل أبوالخير وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عطية وعصام ترك.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه حال عودة المتهم أحمد سامي عبدالرحيم إلى مسكنه استوقفته مشادة نشبت بين شقيقين من أبناء المجني عليه محمود سيد أحمد، فتوجه للتفرقة بينهما، فنهره أحدهما ويدعى سيد محمود سيد، ناهيا إياه عن التدخل واعتدى عليه بالضرب، فسارع المتهم لمسكنه، وأحضر سلاحا أبيضا «سكينا»، وعاد لأبناء المجني عليه، وما لبثت أن نشبت مشاجرة بينه وبين أبناء المجني عليه تعدوا خلالها عليه بالضرب وبادلهم الأمر ذاته مستخدما سلاحا أبيضا «سكينا».وأضافت التحقيقات أنه في تلك الأثناء تدخل المجني عليه مطالبا المتهم بالكف عن التعدي على أبنائه فطعنه، فما كان من المتهم إلا أن طعنه بذات السكين طعنة واحدة أودت بحياته.