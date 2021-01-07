الكنيسة المصرية في إنجلترا تتلقى تهاني عيد الميلاد عبر زووم

أقامت الكنيسة الأرثوذوكسية ببريطانيا الخميس، احتفالًا عبر الإنترنت برعاية نيافة الأنبا انجيلوس رئيس أساقفة الأقباط في لندن والمفوض البابوي في المملكة المتحدة لتلقي التهنئة بعيد الميلاد، وحضر لتلقي التهنئة كل من الأب أنطونيوس ثابت والأب مينا برسوم والأب شنودة عشم والأب مرقص.حملت الدعوة الكريمة التي وُجِهت للهيئة الدبلوماسية المصرية ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة أسمي معاني الحب والحرص على اللقاء، والذي حالت جائحة كورونا من التجمع الحقيقي والاحتفال سويا.قالت مرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، إنه حضر اللقاء الافتراضي السفير طارق عادل والقنصل العام طارق يوسف والملحق العسكري العميد بحري سامح سليمان والقنصل وليد عثمان حيث قاموا بتهنئة الجالية المصرية القبطية في المملكة والعالم بعيد الميلاد المجيد، وعبروا بأجمل المعاني عن روح التعاون والمساندة بين المصريين جميعا في بريطانيا وعن سعادتهم بهذا اللقاء وإن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.كما حضر الدكتور حسام عبد الله والدكتور أحمد المقدم وهما من أهم الشخصيات للجاليه المصرية في بريطانيا.