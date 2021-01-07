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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مصدر برلمانى: انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس «النواب».. الأحد المقبل

الخميس 07/يناير/2021 - 08:09 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبوزيد - السيد السعدنى
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توقع مصدر برلمانى أن تعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بعد غدٍ الأحد، ١٠ يناير الجارى، بعد صدور قرار من رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وقال المصدر، لـ«الدستور»، إن النواب المعينين سيحصلون على كارنيهات العضوية، غدًا، من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد صدور قرار تعيينهم رسميًا ونشره بالجريدة الرسمية، واستيفاء جميع الأوراق اللازمة.
وتواصل الأمانة العامة لمجلس النواب بذل الجهد للانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات التى تجرى داخل المجلس، خاصة فى القاعة الرئيسية التى ستنعقد داخلها الجلسات، وذلك استعدادًا للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب ٢٠٢١، لبدء دور الانعقاد الأول، إذ يجرى تجهيز القاعة الرئيسية والطرقات المحيطة بها والبهو.
وقال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن الأمانة العامة لمجلس النواب تستعد للجلسة الافتتاحية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الحلول قد تلجأ إليها الأمانة العامة للمجلس، لتسهيل إجراءات الجلسة الافتتاحية ومنع حدوث أى زحام داخل القاعة أو خارجها.
وأوضح «فوزى» أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن تأدية الأعضاء اليمين الدستورية، ثم انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، على أن يبدأ المجلس فى ممارسة اختصاصاته الدستورية والتشريعية عقب انعقاده. وطبقًا للقانون واللائحة، يعقد المجلس- فى بداية كل فصل تشريعى- جلسة إجراءات صباحية، برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وتبدأ الجلسة بأداء رئيس المجلس اليمين، ثم العضوين المعاونين، ثم باقى الأعضاء، فى جلسة أو أكثر، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقًا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعرف بنفسه، إذا طلب ذلك. وتنتهى مهمة «رئيس السن» بانتخاب رئيس المجلس.

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