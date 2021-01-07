وزير القوى العاملة: تأهيل 2000 متدرب بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت 13 وحدة متنقلة جديدة في 13 محافظة على مستوى الجمهورية لتدريب وتأهيل الشباب بالقرى في إطار مبادرة حياة كريمة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أن التدريب المهني سيكون له دور في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كل وحدة متنقلة من الـ13 وحدة ستكفي لتدريب 40 متدربًا.





ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل 2000 متدرب خلال المرحلة الأولى لمبادرة التأهيل المهني التابعة لمبادرة حياة كريمة.