أطباء يكشفون روشتة حماية كبار السن والمرضى من الفيروس

إسلام عبدالله:البقاء فى المنزل قدر الإمكان وتناول الأطعمة الصحية



مايكل موريس:تطبيق معايير التباعد ومنع القُبلات والأحضان تمامًا.. والكحول والمطهر «ضرورة»



عمرو السنطاوى:الحرص على ارتداء الكمامة شىء أساسى للوقاية



محمد طلعت:الأطفال وسيط للعدوى ويجب منع اختلاطهم بأقرانهم



ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا فى موجته الثانية، واتسعت دائرة المصابين بشدة حول العالم لتشمل فئات عمرية جديدة مع أعراض مرضية أشد فتكًا. وفى هذا الإطار سألت «الدستور» الأطباء المتخصصين عن طرق ووسائل حماية كبار السن والمرضى من الإصابة بالفيروس.أكد إسلام عبدالله، طبيب بمستشفى عزل قها، ضرورة التزام كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل بالبقاء فى المنزل قدر الإمكان، وتجنب الخروج للأماكن المزدحمة، إلا فى حالة الضرورة القصوى، مع التأكد من ارتداء الكمامات الطبية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعى، والحرص على غسل الأيدى وتغيير الملابس فور العودة للمنزل.وقال إنه يتوجب على الجميع المحافظة على تناول الأطعمة والوجبات الطازجة، والبعد عن الوجبات السريعة، لأنها لا تحوى الكم الذى يحتاجه الجسم من الفيتامينات، مع المداومة على تناول الفاكهة الحمضية، كالبرتقال واليوسفى والليمون طوال فصل الشتاء، موضحًا أن مرضى الأملاح يجب أن يكونوا أكثر حرصًا فى تناول هذه الأنواع من الفاكهة. ونصح «عبدالله» بالابتعاد عن ركوب المواصلات المزدحمة أو التواجد فى مستشفيات، عامة أو خاصة، إلا فى أضيق الحدود مع أخذ جميع الاحتياطات. وشدد على أنه «يجب الحرص على قياس السكر وضغط الدم بشكل دورى، تفاديًا لتجاوز النسب الطبيعية»، موضحًا أن مريض السكر والضغط أكثر عرضة للإصابة بكورونا بسبب ضعف جهاز المناعة.شدد الدكتور مايكل موريس، إخصائى أمراض الصدر والحساسية ومناظير الصدر، على أن الموجة الثانية من فيروس كورونا أشد قسوة من الأولى، ويجب اتخاذ الحذر والتقليل من الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، لافتًا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة هى كبار السن والسيدات الحوامل والأطفال. وأوضح أنه يجب اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة وغسل الأيدى باستمرار، مع التطهير المستمر للأسطح، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن المغلقة لفترات طويلة، فذلك يزيد من معدل انتشار الفيروس. وأكد أنه على المواطنين الحرص على تناول الخضروات والفاكهة الصحية، وممارسة الرياضة قدر المستطاع، لافتًا إلى أن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل القلب والسكر والضغط والسمنة أكثر عرضة للإصابة، وعليهم التزام المنزل وتناول الأدوية فى مواعيدها والمتابعة المستمرة مع الطبيب.وأشار إلى أن من يتعامل مع كبار السن عليه التأكد من سلامته أولًا، فإذا كان الابن قادمًا من الخارج يتوجب عليه، قبل التعامل المباشر مع الأهل، أن يخلع ملابسه بالكامل ووضعها فى الغسالة تحسبًا لتعلق الفيروس بها، والتخلص الصحيح من الكمامات الطبية ورش الأيدى بالكحول المطهر وغسل اليدين والوجه جيدًا بالماء والصابون لدقيقة كاملة.وتابع: «التعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الصدرية يجب أن يكون فى إطار محدد، وأن تطبق فيه معايير التباعد الاجتماعى ومنع القُبلات والأحضان تمامًا، حرصًا على سلامتهم».يوسف محمد: غسل الأيدى بالماء والصابون بشكل مستمررأى الدكتور يوسف محمد، أستاذ الأمراض الصدرية بطب قصر العينى مدير وحدة ارتفاع ضغط الشريان الرئوى، أنه على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، الالتزام بالتواجد فى المنزل، والخروج عند الضرورة، وتطهير الأسطح بالكلور، وغسل الأيدى بالماء والصابون، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.وقال «محمد» إن غسل الأيدى باستمرار، وارتداء الكمامة لمدة ٨ ساعات فقط، ومن ثم التخلص منها أمر غاية فى الأهمية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يستخدمون الكمامة الواحدة لأكثر من ٣ أيام متتالية، ولا يتخلصون منها إلا فى حالة تمزقها أو اتساخها.وأشار إلى أنه من الضرورى اتباع طريقة صحيحة وآمنة للتخلص من الكمامات الطبية عبر تجنب ملامسة جسم الكمامة والإمساك برباطها، ثم وضعها فى كيس بلاستيكى محكم الغلق والتخلص منه.وأضاف أن الجهة الخارجية للكمامة قد تحوى الفيروس الذى يمكن أن يصيب الإنسان، بسبب الطريقة الخاطئة فى نزع الكمامة أو التخلص منها، مضيفًا: «الأطفال من الفئات المستهدفة، لذا لا بد من توفير العناية والرعاية الكاملة لهم».وأكد أن الفئة الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، وترتفع نسب الوفاة بينهم وأيضًا السيدات الحوامل، منوهًا بأن الرجال أكثر عرضة للإصابة من السيدات، وذلك حسب الأوراق الطبية التى نشرتها من قبل منظمة الصحة العالمية.واختتم: «أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية أكثر عرضة للإصابة، وعليهم الاهتمام بتنشيط جهازهم المناعى والحفاظ على النظافة الشخصية باستمرار».قال الدكتور عمرو السنطاوى، طبيب بمستشفى عزل بلطيم، إنه يمكن حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية بالحرص على ارتداء الكمامة.وأضاف أن للكمامات الطبية دورًا كبيرًا فى حماية أجساد مرضى الضغط والسكر والقلب وكبار السن بشكل خاص والمواطنين بشكل عام من خطر الإصابة بالفيروس، موضحًا أن الكمامة الطبية تعمل كعازل بين الفيروس والجهاز التنفسى.وأكد أهمية المتابعة الدورية مع الطبيب المتخصص، للتأكد من استقرار الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتجنب الوجود فى الأماكن المزدحمة والعيادات، تفاديًا لالتقاط العدوى من أحد المصابين. وشدد على ضرورة الالتزام بالروتين الدوائى لأصحاب الأمراض المزمنة، تفاديًا لتدهور الحالة الصحية، مع التهوية الجيدة لأماكن العمل والمعيشة.قال محمد طلعت، مسئول قسم الـpcr بمستشفى حميات دمياط، إنه يجب التمييز بين الموجتين الأولى والثانية، ففى الأولى كانت الفئة المستهدفة هى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمدخنون ومرضى السرطان، أما الآن فأصبح انتشار الفيروس واسعًا، خاصة مع تحوره ووجود سلالات جديدة منه. وأوضح «طلعت» أن الترتيب الجينى الخاص للفيروس تغير، وأصبح يصيب فئات جديدة، من بينهم الأطفال والمراهقون، إذ لم يعد استهدافه مقصورًا على أصحاب الأمراض وكبار السن وحدهم، ومن ثم أصبح الجميع عرضة لخطر الإصابة. وأشار إلى أن الأعراض الجانبية للأطفال مختلفة، والوفيات بينهم ضئيلة جدًا، لكن من الممكن ألا تتحمل أجسادهم التحور الجينى للفيروس. وشدد على أن الأطفال بيئة خصبة لانتشار الفيروس، إذ لا يمكن منعهم من اللعب والاختلاط بأقرانهم، وعلى الآباء الحرص الشديد فى حماية الصغار ومنع اختلاطهم بأصدقائهم، كما على الأسر الالتزام بالبيت، وعدم الخروج إلا فى حالة الضرورة، مع أخذ جميع الإجراءات الاحترازية، واستخدام الكحول أو غسل اليدين بالصابون بشكل دورى، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.