«الضيفية الخلواتية»: تعيين علي جمعة عضوا بالبرلمان تكريم للطرق الصوفية

تقدمت الطريقة الضيفية الخلواتية بالتهنئة للدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية، لاختياره عضوًا بالبرلمان المصري من قبل رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي.وقال الشيخ محمود أبو علي وكيل عام الطريقة الضيفية: "نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لسماحة الدكتور على جمعه شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ومفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء لتعيينه عضوا بمجلس النواب المصري بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".وتابع "أبو علي"، أن الطرق الصوفية تثمن هذا القرار وتعتبره إنصافا وتقديرا للطرق الصوفية، حيث إنه لأول مرة يتم تعيين شيخ طريقة صوفية عضوًا بالبرلمان المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.