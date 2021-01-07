الديمقراطيون بـ«النواب الأمريكي» يتحركون لمساءلة ترامب

قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيلاين إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس اليوم الخميس لعزل دونالد ترامب من السلطة بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس.وتابع سيسيلاين على تويتر: "إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكي".