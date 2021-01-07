فرنسا تسجل 22 إصابة بسلالتي كورونا الجديدتين

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الخميس، إنه جرى رصد 22 حالة إصابة بسلالتي فيروس كورونا الجديدتين.وأضافت الوزارة أن 19 من الحالات مصابة بالسلالة التي رُصدت في بريطانيا للمرة الأولى، بينما ثلاث حالات أصيبت بتلك المكتشفة في جنوب أفريقيا لأول مرة.وذكرت الوزارة إنه جرى رصد بؤرتي تفش شديدتي الخطورة في منطقتي بريتاني وباريس قد تشملان السلالة التي اكتُشفت في بريطانيا.