414 وفاة و18020 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة في إيطاليا عن تسجيل 414 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 548 وفاة في اليوم السابق، في حين انخفضت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس إلى 18020 إصابة، مقارنة مع 20331 إصابة في الحصيلة السابقة.وأضافت الوزارة أنها أجرت نحو 121275 مسحة خلال اليوم الماضي، مقابل 178596 مسحة خلال اليوم الذي يسبقه.وسجلت إيطاليا 77291 وفاة بكوفيد- 19 منذ ظهور الفيروس في 21 من فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وسادس أعلى حصيلة وفيات في العالم.كما سجلت البلاد مليونين و220 ألف إصابة حتى اليوم، حسبما أفادت الوزارة.