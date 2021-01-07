حبس 4 سائقين متهمين بالتشاجر وقطع الطريق بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس 4 سائقين في اتهامهم بالتشاجر وقطع الطريق بدائرة القسم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم، والتعدى على بعضهم البعض بالضرب وقطع الطريق العام بموقف الحى العاشر بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من تحديد، وضبط المتهمين 4 سائقين بالموقف محل البلاغ.بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.