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عبدالرحيم طايع يكتب: عماد حنَّا.. الموسيقار المجهول

الخميس 07/يناير/2021 - 07:42 م
عبدالرحيم طايع
عبدالرحيم طايع
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حتى الساعة، لا يعرف كثيرون، من بين المثقفين أنفسهم، علاقة الموسيقى بالحياة؛ يعرفونها فى الأغانى أو كموسيقى تصويرية فى السينما والتليفزيون أو كمعزوفات بحتة، ولا يجهدون أنفسهم فى رصدها بأجواء الواقع الزاخر بها، فمن أول زقزقة العصافير على الأشجار فى بواكير النهارات إلى نداءات الباعة فى الأسواق صباحًا وظهرًا وعصرًا، وزمير العربات، وصولًا إلى غطيط النائمين نفسه فى المساءات الثقيلة.. كلها موسيقات، تتفق أناغيمها أو تختلف، إلا أنها بمثابة «ألحان وتوزيعات وإيقاعات وغناء وتطريب بضروب المعازف» (هكذا بالضبط تعريف الموسيقى فى المعاجم اللغوية).
من يعرفون الموسيقى قلة، ومن يتأملون وجودها الواقعى وتأثيراتها فى العالم أقل بكثير، أما من يتذوقونها، تذوقًا خبيرًا، فهم الأدنى فى المطلق.. ولا يرتبط هذا التذوق بالدراسة للأمانة. فمن الممكن أن يكون الأمر، بالنسبة لشخص من الأشخاص، حبًا وتعلقًا وهواية، يدعمه بالقراءة المتخصصة الوافرة والاستماع المنوع عالى التركيز ومتابعة الأخبار الموسيقية والحفلات والاحتكاك بالموسيقيين رفيعى القدر وبأهل المجال عمومًا، وقد كان السيد «عماد فوزى حنا»، وهو ضابط شرطة كبير وصل إلى درجة مدير مباحث وعلى المعاش حاليًا، واحدًا من هؤلاء، بل ربما كان أبرزهم فى زمننا الحالى.
بداية، لا أستغرب أن يكون ضابط الشرطة موسيقيًا؛ ففى الآفاق «موسيقات الشرطة» التى يصاحبها طالب الشرطة فى كليته ويتفاعل معها، وهو واستعداده لممارسة الموضوع بعد ذلك والنبوغ فيه لو أمكن طبعًا، ومن قبل ذلك لا أستغرب البتة أن يكون المسيحى موسيقيًا؛ ففى كنيسته ترنيمات دينية ترافقها الآلات النحاسية التى تترك فى وجدان الأطفال والصبية، منذ نشأتهم الأولى، مشاعر شتى، على حسب التركيب النفسى لكل إنسان.
مرَّ صاحبنا العزيز بهذا كله، وكانت الموسيقى أصلًا موغلة فيه لأسباب يعلمها أو يجهلها، وقد حرص كل الحرص على أن يعزز موهبته فى التلقى الموسيقى بما كنت ذكرته آنفًا من القراءة والاستماع والمتابعة والاحتكاك، فصار، بقصد أو بغير قصد، كأنه نبضة من نبضات القلب الموسيقى فى مشهده المصرى الأخاذ الآسر، مصر لا مثيل لموسيقاها فى العالم.. أمى الصعيدية البسيطة التى لم تكمل تعليمها الابتدائى كانت تقول شيئًا كهذا؛ تقوله بيقين بالغ حين تشاهد حفلات السيدة أم كلثوم أو تستمع إلى أغانى العظيم محمد فوزى، وغيرهما من الأساطين، وصولًا إلى أنغام والحجار وأمثالهما من الراقين الرائعين.
توفر للسيد «عماد حنا»، بطول مشواره، جو نغمى جعله أسيرًا للموسيقى، عاشقًا حقيقيًا من عشاقها الذين ارتقى بهم عشقهم إلى دوائر فقه الحكاية وتأليفها والإلمام بنوتتها، لا مجرد المشاركة البعيدة مهما تكن حميمة وعبقرية، وصحيح أنه لم يضع ألحانًا تخصه للمغنين الذين عرف أكثرهم معرفة شخصية وطيدة، لا سيما جيل الوسط الغنائى الذى يوافق عمره، لكنه أفادهم تمامًا برأيه فى موسيقاهم، وأحيانًا بتعديلاته المقترحة النبيهة عليها.. نشر مقالات وافرة فى الشأن الموسيقى، وأنهى كتابًا مهمًا، وربما أكثر، وإن لم ينشر أوراقه بعد، ولبى نداء برامج عديدة فى النطاق نفسه.. ويفكر حاليًا فى صنع قناة خاصة على اليوتيوب، يحكى فيها قصصًا موسيقية، بطريقته البسيطة الجذابة، ويؤرخ ويشرح ويكشف أسرارًا ويشير إلى الماضى وينبه للحاضر، ويربط المسألة الموسيقية بأبعاد أخرى كالسياسة والوطنية والمجتمع.. هكذا صار بمثابة موسيقار بارز، وإن ظل مجهولًا، أى لا لحن باسمه، غير أنه بذاته لحن شديد الروعة يسير على قدمين.
طبيعة عمله الصعبة لم تمنعه قط من التفرغ لما يهواه بصدق وقوة، أيام كان غارقًا فى أجواء العمل، بل لعل نظامه الشرطى ساعده مساعدة عظيمة على الاهتمام بالموسيقى والإلمام بها على الوجه الأتم. فالموسيقى نظام صارم على الرغم من كونها فنًا حرًا، كما أن الشرطى إنسان فى النهاية مهما يكن منفذًا حاسمًا للقوانين بحذافيرها.
كوننا ملكنا ضابطًا هكذا، فإن القضية لها فوائد جمة أيضًا؛ أذكر من بينها إضفاء مسحة رقيقة على الجهاز الجبار الذى يحسب الناس لهيبته ألف حساب، كما أن الصغار الذين يحلمون ببدلة رجل الشرطة سيتزامن مع ذلك حلمهم برومانسيته وعذوبته.
يظهر السيد «عماد حنا» بين الشعراء والفنانين فى منطقة وسط البلد، وغيرها من المناطق المزدحمة بهم، يظهر كواحد منهم، لكنه يفوق الجميع فى زهو أرديته الموسيقية.


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