تجديد حبس عصابة خطف المحمول بالبساتين 4 أيام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، الخميس، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطلَين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما أثناء استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.بمواجهتهما، اعترفا بارتكاب ٣ حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما.وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها مسكنهما وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.