194 وفاة و12171 إصابة جديدة بكورونا في تركيا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أن البلاد سجلت 12171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل العدد الإجمالي لحالات العدوى في البلاد إلى مليونين و296102.كما سجلت 194 وفاة مرتبطة بالمرض في الفترة ذاتها، ليرتفع مجمل الوفيات حتى الآن إلى 22264.وفرضت تركيا حظر تجول ليلا خلال أيام العمل وإغلاقا كاملا خلال عطلة نهاية الأسبوع منذ أكثر من شهر في مسعى للحد من انتشار الفيروس.