النيابة تستمتع لأقوال ضحية الزواج الإجبارى: «عندى اكتئاب»

تستمع نيابة مصر القديمة الجزئية الخميس، إلى أقوال شاب شرع في الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل.وقال الشاب إنه يمر بمرحل اكتئاب وأزمة نفسية نتيجة خلافات عائلية، لافتًا إلى أن الخلافات العائلية بينه وبين أهله بسبب رغبتهم في زواجه، وهو ما أبدى عدم رغبة فيه.تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس.وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى جمال عبداللطيف شحاتة، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.