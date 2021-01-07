رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تستمتع لأقوال ضحية الزواج الإجبارى: «عندى اكتئاب»

الخميس 07/يناير/2021 - 08:28 م
النيابة
النيابة
نجلاء رفاعي
طباعة
تستمع نيابة مصر القديمة الجزئية الخميس، إلى أقوال شاب شرع في الانتحار بإلقاء نفسه في نهر النيل.

وقال الشاب إنه يمر بمرحل اكتئاب وأزمة نفسية نتيجة خلافات عائلية، لافتًا إلى أن الخلافات العائلية بينه وبين أهله بسبب رغبتهم في زواجه، وهو ما أبدى عدم رغبة فيه.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس.

وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى جمال عبداللطيف شحاتة، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

خاص.. حازم إمام يكشف حقيقة تعيينه بمجلس النواب

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن تأسيس ناد عالمي يحمل اسمه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

مصطفى بكرى: تعديل وزاري مرتقب خلال أيام

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

الثلوج تغطي إسبانيا باللون الأبيض

خطوات الاستعلام على مخالفات المرور وطرق السداد

بثروة 185 مليار دولار.. إيلون ماسك الأغنى في العالم

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي ناتجاس

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
ماجد حبته
رعاع فى الكونجرس!
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور رواية «الشيطان الذي في داخلنا» عن منشورات المتوسط

«أسرار الإبداع فى أدب الأطفال والشباب الصغير» جديد يعقوب الشارونى

بدء تلقى طلبات الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك» بالمحافظات

بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»