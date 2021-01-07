خطة بقيمة 4 مليارات دولار لدعم الصناعة في إقليم كشمير الهندي

أقرت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، برنامجا بقيمة 284 مليار روبية (8ر3 مليار دولار) لتشجيع الاستثمار في إقليم جامو كشمير الخاضع للحكومة الاتحادية في نيودلهي.يستهدف البرنامج بحسب بيان الحكومة، خلق الوظائف وجذب الاستثمارات إلى الإقليم، كانت الحكومة الهندية قد سحبت صفة الولاية من منطقة كشمير في 31 أكتوبر 2019، وتم تقسيمها إلى إقليمين خاضعين للحكومة الاتحادية، بعد أن أنهت حكومة رئيس الوزراء مودي سبعة عقود من الحكم الذاتي للإقليم، متعهدة ببدء "عصر جديد" من الفرص التنموية.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن اقتصاد الإقليم الواقع في جبال الهيمالايا، والذي يعتمد في الغالب على الزراعة والحرف اليدوية والسياحة تضرر بشدة من القيود على الحركة والاتصالات التي فرضتها الحكومة الفيدرالية منذ أن جردته من الحكم الذاتي.كما عانى الإقليم من ضعف البنية التحتية، وانخفاض عدد السائحين الوافدين، ونقص الاستثمار وتباطؤ النمو الصناعي، مدفوعًا جزئيًا بتمرد طويل الأمد من جانب الجماعات الإسلامية المسلحة المناوئة للحكم الهندي للإقليم.