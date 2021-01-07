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القبلة

«الصوفية» تهنئ علي جمعة لتعيينه عضوا بالنواب.. وتشكر الرئيس السيسي

الخميس 07/يناير/2021 - 07:38 م
د. على جمعة
د. على جمعة
كتب: عمرو رشدي
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هنأ شيوخ الطرق الصوفية في مصر الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية الحالي، لاختياره عضوا بمجلس النواب من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعبر شيوخ الطرق الصوفية عن بالغ سعادتهم باختيار "شيخ الطريقة الصديقية" عضواَ بمجلس النواب، حيث وصفوا القرار بالجيد والموقف حيث أنه لأول مرة يتم اختيار أحد شيوخ الصوفية بالتعيين بمجلس النواب المصري.

َوتقدم مشايخ الطرق الصوفية بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الاختيار، مؤكدين له أن أهل التصوف يقفون دائما في ظهر الدولة المصرية خاصة في تلك الفترة التي حكم فيها تنظيم الإخوان الإرهابي مصر حيث كان الصوفية أول من أعلنوا رفضهم للجماعة الإرهابية.

من جانبه، قال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية، إن اختيار الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية ومفتي الجمهورية السابق عضوًا بالبرلمان المصري يعد اختيار موفق وممتاز من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة أن هذا الرجل وقف مع الدولة والشعب المصري ضد جماعة الإخوان وأفكارها المتطرفة.

في السياق ذاته، أكد الشيخ مصطفى الهاشمي شيخ الطريقة الهاشمية، أن اختيار الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الحالي عضواَ بالبرلمان، يعتبر إختيار للرجل المناسب في المكان المناسب ويجب على أهل التصوف أن يعلموا أن ذلك تكريم للطرق الصوفية التي تقوم بدور أكثر من رائع في التصدي لأهل التشدد.

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