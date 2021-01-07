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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا ترتفع لليوم الثاني مع صعود شركات السلع والإنشاءات

الخميس 07/يناير/2021 - 07:35 م
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، مع صعود شركات الإنشاءات بفضل توقعات قوية للمبيعات من سان جوبان ومكاسب لأسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية، وسط آمال في تحفيز أمريكي أكبر بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مقتربا من ذراه المسجلة في فبراير 2020، في حين زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية بلندن 0.2 بالمئة، وصعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة.

وتصدرت أسهم الإنشاءات والمواد المكاسب، تقودها زيادة 2.3 بالمئة في سهم سان جوبان الفرنسية، بعد أن قالت الشركة إن نتائجها للربع الرابع من 2020 فاقت التوقعات كثيرا.

في غضون ذلك، واصلت القطاعات الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل التعدين والطاقة الشركات الصناعية موجة صعودها بفضل احتمالات تعزيز التحفيز الأمريكي، بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وقال ميلان كتكوفيتش، محلل السوق لدى أكسي: "في حين أن موجة صعود الديمقراطيين قد تمهد لتشديد القواعد التنظيمية وزيادات ضريبية، فإن المستثمرين يحاولون النظر إليها من زاوية إيجابية، ومن المرجح أن يعقبها المزيد من إجراءات التحفيز ودون جمود على مدار أشهر".

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