البيت الأبيض يسحب ترشيح تشاد وولف لمنصب وزير الأمن الداخلي

سحب البيت الأبيض، اليوم الخميس، ترشيح تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي للمنصب بعد أن حث وولف الرئيس دونالد ترامب على إدانة العنف الذي شهده مبنى الكونجرس (الكابيتول).وقال وولف في بيان إن "الأفعال العنيفة" في الكابيتول أمس الأربعاء "غير معقولة وأرجو من الرئيس ومن كل المسئولين المنتخبين إدانة العنف بأشد الوسائل".ويعد سحب الترشيح خطوة رمزية إلى حد كبير، إذ إن وولف يجب أن يترك منصبه على أي حال في 20 يناير عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة.ومن غير المرجح أن يتخذ مجلس الشيوخ أي إجراء بشأن الترشيح.وقال وولف في وقت سابق إنه لا يعتزم الاستقالة قبل 20 يناير.