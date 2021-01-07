بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. قراءة في أفكار «اليمين المتطرف»

لأول مرة في تاريخها؛ شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، أحداثا غير مسبوقة، صدمت العالم بأجمعه، بخروج مؤيدي الرئيس الأمريكي الخاسر دونالد ترامب واقتحامهم لمبنى الكونجرس ودخولهم مقر مجلس الشيوخ، من أجل عرقلة إعلان فوز جو بايدن برئاسة أمريكا.



أسفر هذا الاقتحام عن حدوث أعمال عنف، وسقوط 4 قتلى، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي اضطرت إلى استخدام قنابل الغاز المسيل لفض الاحتجاجات، إلا أن كل محاولات أنصار ترامب باءت بالفشل، الذين خرجوا للتظاهر والاحتشاد، هاتفين باسم ترامب ورفض بايدن، حتى صدق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين، اليوم الخميس، على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفوز بايدن بأغلبية أصوات المجمع الانتخابي، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتخدة الأمريكية.



عرف أنصار ترامب بانتمائهم لليمين المتطرف، وهو ذلك المصطلح الذي يطلق على كتل حزبية سياسية تشترك في رؤى وأفكار ودوافع معينة، وتدعو لحماية التقاليد والأعراف داخل المجتمع، عن طرق استخدام العنف والتدخل القسري، وغيرها من الأساليب.



وعلى خلفية ما دار أمس بالولايات المتحدة الأمريكية، يقدم "الدستور" قراءة في أفكار اليمين المتطرف من خلال الكتب والمؤلفات التي نشرت عنهم، وتناولت طرق تفكيرهم.



1- البديل الأمريكي: صعود اليمين المتطرف في عهد ترامب

صدر كتاب "البديل الأمريكي: صعود اليمين المتطرف في عهد ترامب" للصحفي الاستقصائي والخبير في اليمين الأمريكي المتطرف، ديفيد نويرت، عن دار نشر فيرسو – لندن 2019، وتناول خطر جماعات اليمين المتطرف.

تمامًا كما صدمت حملة دونالد ترامب المنتصرة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكيين الليبراليين، فإن البروز القومي المفاجئ على ما يبدو للمتفوقين البيض وكراهية الأجانب وقادة الميليشيات وقادة "اليمين البديل" الغامض يحير الكثيرين. لكن اليمين المتطرف ينمو باطراد في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي، مع ظهور الميليشيات الوطنية. بعد الحادي عشر من سبتمبر، عندما وجد منظرو المؤامرة حياة جديدة ؛ وفي رد فعل عنيف على أول رئيس أسود للبلاد. برعاية قطاع إعلامي يميني قوي في الراديو والتلفزيون والإنترنت، وجد اليمين المتطرف ومحافظو حركة حزب الشاي والنشطاء الجمهوريون أرضية مشتركة في أيديولوجية "المنتجين" والتفسيرات "الدستورية" للقانون الأمريكي - أمريكا البديلة هذا يتجدد، على الرغم من تجاهله من قبل المؤسسة السياسية ووسائل الإعلام الرئيسية. يتتبع الصحفي الاستقصائي ديفيد نويرت المتطرفين منذ أكثر من عقدين، وهنا يقدم تقريرًا موثوقًا وموثوقًا بعمق عن الخلفية والعقلية والنمو على أرض الحركات اليمينية المتطرفة في جميع أنحاء البلاد. نتاج سنوات من التقارير الصحفية، بما في ذلك التحقيق الأكثر تعمقًا في علاقات ترامب بشخصيات اليمين المتطرف، هذا كتاب مهم عن أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق في الولايات المتحدة.



2- اليمين البديل الدولي: فاشية القرن الحادي والعشرين؟

صدر كتاب "اليمين البديل الدولي: فاشية القرن الحادي والعشرين؟" بقلم باتريك هيرمانسون وديفيد لورانس وجو مولهال وسيمون مردوخ، وتناول اليمين البديل الي يعد أهم تجمع يميني متطرف جديد ظهر منذ عقود.

يقدم هذا الكتاب نظرة عامة شاملة ورائدة ويمكن الوصول إليها عن هذه الظاهرة الجديدة الخطيرة، إنه يشرح من أين جاء اليمين البديل، وتاريخه، وما يؤمن به، وكيف ينظم ويعمل، ومساره المستقبلي.

اليمين البديل هو حركة عبر وطنية حقيقية وهذا الكتاب فريد من نوعه في تقديم منظور دولي حقيقي، يحدد تأثير الأفكار والحركات الأوروبية بالإضافة إلى تطور اليمين البديل وموقفه تجاه بلدان متنوعة مثل اليابان، والهند، وروسيا.

يفحص الكتاب أيضا الروافد الأيديولوجية التي تجلت لتشكيل اليمين البديل، مثل التفوق الأبيض، والمدونات الرجعية الجديدة، واليمين الأوروبي الجديد، والمانوسفير المعادي للنسوية، والحركة التحررية، وثقافة الكراهية الرقمية المتمثلة في الميمات الهجومية والتصيد.

ويستكشف المؤلفون آراء اليمين البديل حول النوع الاجتماعي والجنس والعرق والذكاء والعولمة والثقافة بالإضافة إلى استخدامها للعنف.



3- الفاشية واليمين المتطرف

صدر كتاب "الفاشية واليمين المتطرف" عن دار روتليدج للنشر في أكتوبر 2002، من تأليف بيتر ديفيز وديريك لينش.

وبحسب دار النشر؛ فإن هذا الكتاب هو دليل جذاب وسهل الوصول إلى أصول الفاشية، والجوانب الرئيسية للأيديولوجية وواقع الحكومة الفاشية في جميع أنحاء العالم.

وبطريقة واضحة وبسيطة، يوضح السمات الرئيسية للموضوع باستخدام التسلسل الزمني والخرائط والمسارد والسير الذاتية للأفراد الرئيسيين، بالإضافة إلى الأمثلة الرئيسية لألمانيا هتلر وإيطاليا موسوليني، ويعتمد هذا الكتاب أيضًا على الحركات اليمينية المتطرفة في أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأقصى.

في سلسلة من المقالات الأصلية، يشرح المؤلفون الموضوعات المعقدة بما في ذلك: جذور الفاشية الأيديولوجية، الفاشية في الحكومة والأمة المعارضة، والعرق في الفاشية، وغيرها.



4- الوجوه الجديدة للفاشية: الشعبوية واليمين المتطرف

صدر كتاب "الوجوه الجديدة للفاشية: الشعبوية واليمين المتطرف" من تأليف إنزو ترافيرسو، في يناير لعام 2019.

ومن أجواء الكتاب: ماذا تعني الفاشية في بداية القرن الحادي والعشرين؟ عندما ننطق هذه الكلمة، تعود ذاكرتنا إلى السنوات ما بين الحربين العالميتين وتتصور مشهدًا مظلمًا من العنف والديكتاتوريات والإبادة الجماعية.

تظهر هذه الصور بشكل عفوي في مواجهة صعود اليمين المتطرف، والعنصرية، وكراهية الأجانب، والإسلاموفوبيا، والإرهاب، وغالبًا ما يتم تصوير آخرها على أنه شكل من أشكال "الفاشية الإسلامية".

ومع ذلك، وبعيدًا عن بعض المقارنات السطحية، فإن كل هذه الاتجاهات المعاصرة تكشف عن اختلافات كثيرة عن الفاشية التاريخية، ربما تكون أكبر من الصلات بينها. وللمفارقة، فإن الخوف من الإرهاب يغذي الحقوق الشعبوية والعنصرية، حيث تزعم مارين لوبان في فرنسا أو دونالد ترامب في الولايات المتحدة أنهما الأسوار الأكثر فاعلية ضد "الفاشية الجهادية"، لكن بما أن الفاشية كانت نتاجًا للإمبريالية، فهل يمكننا تعريف حركة إرهابية فاشية هدفها الرئيسي الهيمنة الغربية؟ بفك تشابك هذه الخيوط المتناقضة، تساعد نظرة إنزو ترافيرسو التاريخية على فك رموز ألغاز الحاضر، يقترح مفهوم ما بعد الفاشية - وهي ظاهرة هجينة، لا إعادة إنتاج الفاشية القديمة ولا شيء مختلف تمامًا - لتحديد مجموعة من الحركات غير المتجانسة والانتقالية، العالقة بين ماضٍ مكتمل لا يزال يطارد ذكرياتنا ومستقبل مجهول.

