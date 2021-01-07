«البيطريين» تقيم دعوة قضائية لتثبيت المؤقتين

توجه وفد من النقابة العامة للبيطريين ضم الدكتور محمد مبروك، عضو مجلس النقابة، وسيد أبو زيد، وعلى إمام المحاميان بالنقابة العامة إلى النقابة الفرعية بالغربية.واجتمع وفد النقابة العامة، بحضور مجلس النقابة الفرعية بالغربية برئاسة الدكتور محمد الحفناوي، مع الأطباء البيطريين المؤقتين والمثبتين على الصناديق بالمحافظة، لإنهاء الأوراق اللازمة لإقامة دعاوى قضائية لهم، لضمهم إلى موازنة الدولة، وذلك استمرارا لما تم مؤخرا من إقامة دعاوي قضائية للأطباء البيطريين المؤقتين في محافظاتى الشرقية والمنوفية.وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أنها لن تتوانى فى تقديم الدعم القانونى فيما يخص القضايا المهنية للأطباء البيطريين فى كافة المحافظات.