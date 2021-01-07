قئ وإسهال.. قائمة أعراض كورونا لدى الأطفال

حالات مشتبهة

"الحالات المحتملة"

الحالات المؤكدة

تزايدت أعداد المصابين بكورونا من الأطفال خلال الأيام الماضية، حيث تأتي الأعراض للأطفال بشكل مختلف وغير محدد، وذلك وفقًا لما ذكرته مواقع صحية عالمية قالت إن الموجة الثانية من الفيروس شهدت إصابة عدد كبير من الأطفال، وهو ما اتضح داخل مصر خلال الأيام الماضية التي شهدت وفاة طفلين متأثرين بكورونا.في هذا الشأن، قال الدكتور سيد محمود، طبيب الأطفال، إن هناك عدد كبير من حالات كورونا تأتي له بين الأطفال وتتنوع أعراضها، مشيرا إلى أن أطباء الأطفال يقسمون الحالات التي تأتي إليهم إلى عدة حالات.أضاف محمود، لـ«الدستور»، أن تقسيم حالات كورونا يكون كالتالي:وقال سيد محمود إن الحالات المشتبهة إذا ظهرت أعراض عليها كارتفاع مفاجئ في الحرارة وكحة وأعراض تنفسية جافة وإسهال وقيئ وصداع وآلام العضلات.هى تلك التي تظهر عليها الأعراض بعد مخالطة حالة مصابة والتي تظهر علامات كورونا لديها في الأشعة المقطعية على الصدر لديها ونقص الخلايا الليمفاوية في صورة الدم.أما الحالات المؤكدة التي تظهر ايجابيتها بعمل المسحات، حيث إن هذه الحالات لايوجد لديها اعراض تنفسية ولا نقص بنسبه الأكسجين، أما المسحة تكون إيجابية وهو ما يجعل الأطباء ينصحون حينها بالعزل المنزلي وأخد بروتوكول وزاره الصحه للعلاج.ونصح طبيب الأطفال الأمهات بالتوجه إلى مستشفيات العزل حال ظهور أعراض تنفسية ونقص بنسبة الأكسجين، وذلك لدعم الرئتين بالاكسجين او اجهزه التنفس الصناعي واخد العلاج اللازم ومن اهم ادويه العلاج مضاد التجلطات لكونها الاخطر في المضاعفات.