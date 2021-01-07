مقلقة للغاية.. ماذا قال زعماء العالم عن احتجاجات أمريكا؟

الأمين العام لحلف الناتو

"رئيس البرلمان الاوروبي"

"رئيس الوزراء الأسباني"

"رئيسة وزراء النرويج"

"الوزير الأول"

احتجاجات هى الأولى من نوعها تشهدها الولايات المتحدة؛ اعتراضًا على خسارة دونالد ترامب للانتخابات الأمريكية، حيث اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس في مشاهد قاسية أثارت دهشة الإعلام وزعماء الدول الذين لم يستطيعوا التزام الصمت تجاه ما يحدث، فماذا قالوا؟كتب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج عبر تويتر: "مشاهد صادمة في واشنطن العاصمة يجب احترام نتيجة هذه الانتخابات الديمقراطية".قال رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي: "مشاهد مقلقة للغاية من مبنى الكابيتول الأمريكي الليلة يجب احترام أصوات الديمقراطيين نحن على يقين من أن الولايات المتحدة ستضمن حماية قواعد الديمقراطية".كتب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز: "إنني أتابع بقلق الأخبار القادمة من الكابيتول هيل في واشنطن أنا أثق في قوة ديمقراطية أمريكا.والرئاسة الجديدة بقيادة جو بايدن ستتغلب على التوتر، وستوحد الشعب الأمريكي".قالت رئيسة الوزراء النرويجية، إرنا سولبرج: "مشاهد لا تصدق من واشنطن العاصمة هذا هجوم غير مقبول بالمرة على الديمقراطية تقع مسؤولية كبيرة الآن على عاتق الرئيس ترامب لوضع حد لذلك".الوزير الأول الاسكتلندي، نيكولا ستورجون قال: "المشاهد من مبنى الكابيتول مرعبة للغاية أتضامن مع المؤيدين للديمقراطية والتداول السلمي والدستوري للسلطة عار على من حرض على هذا الهجوم على الديمقراطية".