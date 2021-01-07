مباحثات سعودية بريطانية بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره البريطاني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون في مختلف المجالات.وبحث الوزيران مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.يأتي ذلك عقب توقيع المملكة بيان قمة العلا على هامش القمة الخليجية الثلاثاء الماضي لإنهاء الأزمة الخليجية مع قطر وإعادة فتح الأجواء بين البلدين.