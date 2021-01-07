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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

حارس مبارك الأمين.. من هو اللواء حامد الشعراوي الذي توفى اليوم؟

الخميس 07/يناير/2021 - 07:28 م
اللواء حامد الشعراوي
اللواء حامد الشعراوي
سمر عبدالله
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توفي اليوم الخميس، اللواء حامد محمد حامد شعراوي الحارس الخاص للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وفي السطور التالية، ترصد الدستور أبرز المعلومات عن اللواء المتوفي.

- تخرج شعراوي في الكلية الحربية الدفعة 1956 أثناء حرب الاستنزاف، ثم التحق بالكتيبة ١٣٣ صاعقه منذ إنشائها عام ١٩٦٩ ملازم اول.

- تم تكليف اللواء حامد الشعراوي بحماية محمد حسني مبارك لمدة 12 عاما.

- انتهى عمل شعراوي بحراسة مبارك في 2004 ثم عمل كمستشار له 3 سنوات.

- انتقل بعد ذلك للعمل في شركة بترول.

- التحق حامد شعراوي بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية.

- شارك اللواء حامد شعراوي في مهام قتالية بحرب الاستنزاف ثم حرب 1973 ثم تم نقله للحرس الجمهوري برتبة رائد عام 1974.

- اختاره اللواء حسن المصري قائد الحرس الجمهوري آنذاك ليكون قائد سرية.

- بعد 8 سنوات من تولي مبارك الحكم وتحديدا عام 1989 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد وتولي قيادة الوحدة 6 بالحرس الجمهوري.

- سأله الرئيس الراحل صدام حسين متى آخر مرة ضحكت فيها بسبب نظرته الحادة التي تحمل علامات الصرامة.

- خسر إصبعه بسبب دفاعه المستميت عن مبارك في حادثه بورسعيد الشهيرة، حيث تصدى بيده لتفادي مطواه كان منفذ الهجوم مصوبها لصدر الرئيس مبارك فتلافاها بيده وأدت إلى قطع إصبعه.

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