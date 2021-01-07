حارس مبارك الأمين.. من هو اللواء حامد الشعراوي الذي توفى اليوم؟

توفي اليوم الخميس، اللواء حامد محمد حامد شعراوي الحارس الخاص للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.وفي السطور التالية، ترصد الدستور أبرز المعلومات عن اللواء المتوفي.- تخرج شعراوي في الكلية الحربية الدفعة 1956 أثناء حرب الاستنزاف، ثم التحق بالكتيبة ١٣٣ صاعقه منذ إنشائها عام ١٩٦٩ ملازم اول.- تم تكليف اللواء حامد الشعراوي بحماية محمد حسني مبارك لمدة 12 عاما.- انتهى عمل شعراوي بحراسة مبارك في 2004 ثم عمل كمستشار له 3 سنوات.- انتقل بعد ذلك للعمل في شركة بترول.- التحق حامد شعراوي بقوات الصاعقة بعد تخرجه في الكلية الحربية.- شارك اللواء حامد شعراوي في مهام قتالية بحرب الاستنزاف ثم حرب 1973 ثم تم نقله للحرس الجمهوري برتبة رائد عام 1974.- اختاره اللواء حسن المصري قائد الحرس الجمهوري آنذاك ليكون قائد سرية.- بعد 8 سنوات من تولي مبارك الحكم وتحديدا عام 1989 تمت ترقيته إلى رتبة عقيد وتولي قيادة الوحدة 6 بالحرس الجمهوري.- سأله الرئيس الراحل صدام حسين متى آخر مرة ضحكت فيها بسبب نظرته الحادة التي تحمل علامات الصرامة.- خسر إصبعه بسبب دفاعه المستميت عن مبارك في حادثه بورسعيد الشهيرة، حيث تصدى بيده لتفادي مطواه كان منفذ الهجوم مصوبها لصدر الرئيس مبارك فتلافاها بيده وأدت إلى قطع إصبعه.