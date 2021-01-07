السودان تحتج لدى الاتحاد الإفريقي على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

أبلغت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الاتحاد الإفريقي، قلقها إزاء إعلان وزير الري الإثيوبي نية بلاده تنفيذ عملية الملء لسد النهضة للعام الثاني دون اتفاق بين الدول الثلاث.وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في بيان مساء اليوم إن ملء سد النهضة دون توقيع اتفاق أو إخطار مسبق وتبادل المعلومات يعتبر تهديدا مباشرا لسد الروصيرص وحياة القاطنين على ضفاف النيل.وأكد وزير الري السوداني أنهم مستعدون للعودة إلى مفاوضات سد النهضة متى تغيرت منهجية التفاوض.