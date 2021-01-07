وزير الأوقاف يهنئ علي جمعة بعد تعيينه في البرلمان

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه عضوًا بمجلس النواب الموقر، متمنيًّا له كل السداد والتوفيق.يذكر أنه وفقا لقانون مجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.