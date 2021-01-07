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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

دار أزياء «بوتيجا فينيتا» تغلق حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا

الخميس 07/يناير/2021 - 07:34 م
بوتيجا فينيتا
بوتيجا فينيتا
سلمى بدر
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قررت دار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية العالمية "بوتيجا فينيتا" إغلاق جميع حساباتها الرسمية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك وتويتر، وتفاجأ الجميع بقرارها يوم أمس، في الوقت الذي تتجه فيه كافة دور الأزياء والعلامات التجارية إلى تعزيز حضورها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد والتغييرات التي طرأت على عالم الموضة والتسويق تحديدًا.

ومع هذا القرار المفاجئ اعتبر الجميع من الفئات الشابة أن تلك الخطوة الفريدة التى اتخذتها علامة الأزياء التجارية مع بداية العام 2021 أنها قررت السير عكس التيار في عصر السوشال ميديا وخاصة في ظل أنه لا يوجد أى وسيلة تواصل غيرها بسبب انتشار وباء فيروس كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية.

يذكر أن المدير الإبداعي للدار مصمم الازياء العالمي "دانيال لي" لا يملك حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، وقد سبق أن أعرب أكثر من مرة عن عدم اهتمامه بهذه المنصة، رغم تأكيده على ضرورة المحافظة على صلة وثيقة بين العلامة والفئة الشابة من الجماهير.

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