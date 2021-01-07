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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

الأوقاف تعيد فتح 15 مسجدا أغلقت بسبب "إجراءات كورونا"

الخميس 07/يناير/2021 - 07:28 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة،
أميرة العناني
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أعادت وزارة الأوقاف فتح 15 مسجدا من أصل 60 من المساجد على مستوى محافظات الجمهورية، التي تم إغلاقها لعدم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

ويأتى ذلك بعد قرار وزارة الأوقاف بتشكيل لجنة إدارة أزمة بديوان عام الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من: "الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة"، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وكشفت مصدر بمديرية أوقاف دمياط، أن لجنة إدارة الأزمة بديوان عام وزارة الأوقاف قررت فتح 7 مساجد، كان قد تم إغلاقها منذ أسبوع لعدم التزام رواد المسجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما كشف مصدر بمديرية أوقاف شمال سيناء أن اللجنة قررت فتح 8 مساجد تم إغلاقها الأيام الماضية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التعهد بالالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف لإعادة فتح المساجد في ظل استمرار أزمة كورونا، والتي تتمثل في الالتزام باستخدام المصلى الشخصي، والتباعد الاجتماعي، وغلق دورات المياه، وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة.

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