ضبط المتهمين بالتنمر على معاق وتوثيقه بالحبال في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة التنمر على شخص من ذوى الاحتياجات بالدقهلية ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة.ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطعين فيديو على مواقع التواصل متضمنين قيام مجموعة من الأشخاص بالتنمر على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة (معاق ذهنيًا) عن طريق توثيقه بحبل وإنزاله من مركبة "توك توك" والتهكم عليه والسخرية منه.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد شخصية المجنى عليه (مقيم ببندر دكرنس بمديرية أمن الدقهلية - طرف كفيلته "ربة منزل") كما تم تحديد وضبط المتهمين القائمين بالأفعال المشار إليها وهم (نقاش، 3عاطلين، سائق – مقيمين بالدقهلية) وتم ضبط الدراجة النارية "توك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجنى عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.