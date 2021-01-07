تأجيل سيمبوزيوم أسوان لفن النحت إلى 9 مارس

قررت اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت برئاسة دكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأجيل انعقاد الدورة 26 من سيمبوزيوم أسوان التي كان من المقرر عقدها في الفترة من 19 يناير إلى 9 مارس 2021، على أن تقام الدورة الجديدة في موعدها العام القادم في يناير 2022، جاء ذلك تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا بتأجيل كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية.الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للسيمبوزيوم، قد اختارت منتصف الشهر الماضي الفنانون المشاركون وعددهم: (4) فنانين مصريين، (4) فنانين أجانب من روسيا، البرازيل، بلجيكا، الهند، بالإضافة إلى (8 ) من شباب النحاتين المشاركين بورشة السيمبوزيوم.