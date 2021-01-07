باكستان والسعودية تبحثان التطورات فى منطقة الخليج

بحث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، هاتفيا، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، آخر التطورات في منطقة الخليج.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن الوزيرين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الثنائية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الخلافات بين الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي.وثمّن قريشي دور المملكة لحل الأزمة بين الدول الخليجية، وقال إن مساعي الدول الخليجية لحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية والسلمية ستسهم في سلام وتنمية منطقة الخليج.