رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبى تريد عقد اتفاق تجارى مع تكتل ميركوسور

الخميس 07/يناير/2021 - 07:23 م
وزير الخارجية البرتغالي
وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سيلفا
وكالات
طباعة
تسعى البرتغال التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع العام الحالي، إلى المضي قدما لإنهاء محادثات الاتفاق التجاري مع تجمع دول أمريكا اللاتينية التجاري (ميركوسور) قائلة إن مصداقية الاتحاد الأوروبي على المحك في هذا الأمر.

وقال وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سيلفا للصحفيين يوم الخميس: "لدينا التزام". "قلنا لأصدقائنا من البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، أننا بعد عقدين من المفاوضات، أصبحنا مستعدين للتوصل إلى اتفاق".

يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور في يونيو 2019 ولكن لم يتم التصديق عليه بعد.

وسيؤدي هذا الاتفاق إلى إقامة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، تمتد عبر الاتحاد الأوروبي وأربع دول من ميركوسور.

لكن عمليات إزالة الغابات في مناطق الأمازون المطيرة بأمريكا الجنوبية، إلى جانب مخاوف أخرى تتعلق بالحقوق البيئية والاجتماعية، دفعت القادة الأوروبيين- لا سيما في فرنسا وألمانيا- إلى إعادة النظر في الاتفاق.

لكن سيلفا قال إن الحكومة البرتغالية تلتزم بالاتفاقية وتعتقد أنها تحترم "المتطلبات الأساسية" بشأن حقوق العمال وحماية البيئة ومخاوف حرية المنافسة.

ستحاول لشبونة خلال رئاستها التي تستمر 6 أشهر للاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن الاتفاقية.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا للصحافة في مؤتمر منفصل إن الاتفاق يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تتفاوض عليها المجموعة المكونة من 27 دولة في الوقت الحالي.

قال السياسي من يسار الوسط في لشبونة: "علينا أن نظل منفتحين على العالم. يجب ألا نخلط بين الحكم الذاتي الاستراتيجي والحمائية".

موضوعات متعلقة

طفرة كبيرة.. تفاصيل إتاحة 20 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

حتى إعلان بايدن رئيسا.. تفاصيل «ليلة العار» في أمريكا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

حظر حسابي ترامب على «فيسبوك» و«إنستجرام» إلى أجل غير مسمى

«الأرصاد»: طقس الغد دافئ وشبورة كثيفة صباحا.. والقاهرة 24

وصول جثامين المصريين من السعودية والسلطات تنهي إجراءات خروجهم

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

هنود يحملون جثة جارهم إلى المصرف طلبًا لمدخراته

زحمة متسلقين ساعين لبلوغ قمة كي 2 للمرة الأولى خلال الشتاء

شركة ألمانية ترهن طائراتها للحصول على رأسمال خارجي إضافي

اليوم الأكثر صقيعًا منذ 50 عامًا في بكين

أيام زمان

حكاية الأنف التى عذبت حورية فرغلى وهمشتها

«المتمرد المغرور» حكاية محمود حميدة

عرفانًا بجميل شقيقه.. هكذا اختار نجاح الموجى اسمه الفنى لدخول عالم الأضواء

أحدهما أسلمت والأخرى تركت مصر وساهمت في قتل عالمة مصرية.. «نجمة وراقية إبراهيم»

مقالات الرأي
محمد محمود عمارة
القمامة.. المشكلة و الحل.. كلاكيت ثالت مرة
جلال حمام
رمال صحراء مصر.. المثقال بدولار
صفوت البياضي
كورونا تهدد العالم كله.. فهل من نجاة؟
أحمد بهاء الدين شعبان
حروب سيبرانية
المزيد

الثقافة

«اعرف بلدك» تستهل 2021 برحلة العائلة المقدسة لمصر

تأجيل سيمبوزيوم أسوان لفن النحت إلى 9 مارس

باحث مغربي يوثق لأشهر وأبرز «كتّاب الأحلام» في الثقافة العربية

ورش فنية وعروض سينما بثقافة المنيا