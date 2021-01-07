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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

8 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

الخميس 07/يناير/2021 - 07:52 م
انقلاب سيارة
انقلاب سيارة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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أصيب ٨ أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو ١٠٠ على الطريق الصحراوي اتجاه سفاجا الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.

جري نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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