8 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

أصيب ٨ أشخاص من أسرة واحدة بينهم أطفال بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو ١٠٠ على الطريق الصحراوي اتجاه سفاجا الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.وتلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود مصابين.جري نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.