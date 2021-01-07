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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عمرو عطية: مبادرة «شتي في بلدك» تساهم في تنشيط السياحة الداخلية

الخميس 07/يناير/2021 - 07:50 م
الخبير الفندقي عمرو
الخبير الفندقي عمرو عطية
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الفندقي عمرو عطية الرئيس التنفيذي لشركة مصر للفنادق إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن مبادرة "شتي في بلدك" التي أطلقتها وزارة السياحة ستساهم في تنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف لـ"الدستور"، أن قطاع السياحة والفنادق يحتاج إلى خفض الضرائب في إطار العمل على تخفيف المعاناة التي تعرض لها القطاع بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح عطية، أنه لا بد من عمل تكاتف جميع الجهات المختلفة للتعاون في تخفيف الأعباء على قطاع السياحة والفنادق لما يمثله هذا القطاع من أهمية كبرى في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.

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