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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نوال الزغبي تطرح أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بنهاية يناير

الخميس 07/يناير/2021 - 07:21 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
محمد مجدي
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صورت النجمة نوال الزغبي أغنية جديدة تنتمي لأعمالها باللهجة المصرية، معتمدة على الإيقاع الراقص، وقامت بتصويرها بالتعاون مع المخرج اللبناني فادي حداد بلبنان.

وعلم "الدستور" أن الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وقام بتلحينها أحمد زعيم، وتنتمي للأغاني ذات الإيقاع الراقص.

الأغنية التي تتكتم نوال وصناع العمل على ذكر اسمها ستحمل اسما مختلفا وجريئا، وسيتم طرحها بشكل كامل على طريقة الفيديو كليب على نهاية شهر يناير الجاري.

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