«مياه كفر الشيخ»: استقبال وحل 12483 شكوى خلال عام 2020

قال المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن إدارة الخط الساخن بالشركة استقبلت وحلت 12483 شكوى مياه وصرف صحى خلال عام 2020، بناء على التوجهات العامة للدولة، وتكليفات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الشركة القابضة، بمتابعة وحل الشكاوى.وأضاف مفتاح، أن الشكاوى تنوعت بين كسر بالمواسير أو انقطاع مياه أو طفح صرف أو جودة وشكاوى من سرقة الأغطية من بعض الأماكن، وجاءت في 8827 كسرا بالمواسير وانقطاع مياه، 3284 شكوى صرف صحي، 248 شكوى جودة، 112 شكوى قطاع تجارى، 12 شكوى مشروعات.وأكد مفتاح أنه تمت متابعة وحل هذه الشكاوى، مؤكدا أن الشركة فعلت العديد من الخدمات لاستقبال الشكاوى وأنه يوجد رقم واتس للخط الساخن لاستقبال الشكاوى وهو ٠١٠١٨٠٢٤٤٤٧ ورقم تليفون ٠٤٧٣٢٢٢٨٤٣ أو ٠٤٧٣٢١٥٠٩٣بالإضافة إلى الرقم الأرضي ١٢٥.