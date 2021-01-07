أبو شبانة: نشارك في تطوير القرى الأكثر فقرًا ضمن مشروعات «تحيا مصر»

قال المهندس أحمد أبوشبانة، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيكو إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تنفذ مشروع مهم للغاية في تطوير القرى الأكثر فقرا ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر.وأضاف لـ"الدستور"، أن تنفيذ المشروعات القومية يساهم في إنعاش قطاع المقاولات والتشييد في مصر مما ينتج عنه استفادة الشركات بمميزات مالية من تنفيذ المشروعات.. بالإضافة إلى الخبرات التي تعود أيضا على الشركات.وأوضح رئيس ايجيكو، أن الدولة عندما تطرح المشروعات القومية الهامة تستهدف من خلالها إحداث حركة تنمية كبرى على مستوى جميع المجالات المختلفة التي تعمل على انتعاش السوق، وتشغيل الشركات المصرية وخفض معدل البطالة عبر التشغيل.