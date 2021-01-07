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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيم الديمقراطيين بـ«الشيوخ الأمريكي» يطالب بعزل ترامب

الخميس 07/يناير/2021 - 07:11 م
تشاك شومر
تشاك شومر
محمد عمر
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دعا زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الخميس، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من السلطة.

وأكد زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي في بيان اليوم أنه إذا رفض مايك بنس نائب الرئيس ترامب الارتقاء لمستوى المسؤولية فعلى الكونجرس الانعقاد لمحاكمة ترامب، وفق قناة "العربية".

وشدد شومر على أن أفضل طريقة لعزل الرئيس ترامب من السلطة هي أن يفعل نائبه مايك بنس التعديل 25 من الدستور.

ووقع كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق اليوم على قرار بإرسال دفعة جديدة من قوات الحرس الوطني قوامها 6200 عنصر إلى العاصمة واشنطن.

وأضاف أنه قد تم وضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي.

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