نرصد جهود «التعاون الدولي» لتنمية القطاع الزراعي خلال جائحة كورونا

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات المحورية والرئيسية للاقتصاد المصري، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تنمية القطاع الزراعي والنهوض به خلال جائحة فيروس كورونا.ولأن الزراعة تعد محورا رئيسيا للاقتصاد المصري، قامت لجنة إدارة المنحة السعودية بالموافقة على تمويل خمسة مشروعات في مصر بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون جنيه مصري (12.375 مليون دولار).وهناك ثلاثة من هذه المشروعات لصالح البنك الزراعي المصري، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين في صعيد مصر من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ ومضاعفة إنتاجيتهم الزراعية ودخولهم، وضمان أنظمة مستدامة للإنتاج الغذائي من خلال تنفيذ ممارسات زراعية مرنة تزيد من الإنتاجية والإنتاج.كما نفذت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول مركز للخدمات الزراعية المتكاملة بقرية المحروسة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الصناعات الزراعية بمصر، الذي يقدم خدمات التدريب والمساعدة الفنية لأكثر من 8 آلاف مزارع في سبع محافظات، ويساعد أكثر من 12 ألف امرأة وأسرهن في مجال التغذية، وتعزيز الأمن الغذائي لما لا يقل عن 14 ألف مزارع في منطقة الصعيد.وفي يونيو الماضي، أعلنت الوزارة عن اتفاقية بقيمة ٤.٤ ملايين دولار مع الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الزراعية والريفية لزيادة الدخل وفرص العمل في القطاع الزراعي في صعيد مصر والقاهرة الكبرى ودلتا النيل.وفي إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ضمن الاستراتيجية القطرية ٢٠١٨-٢٠٢٣، تم الإعلان عن توسيع الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي لدعم أكثر من مليون مزارع حتى عام ٢٠٣٠؛ كما يعمل البرنامج على تحويل ١٣٩ مدرسة مجتمعية إلى مراكز لتقديم خدمات متكاملة في مجال التكنولوجيا لمكافحة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال والفقر، ولبناء قدرات ريادية لعدد ١٠٢ ألف امرأة، لتحصل أكثر من ٣٣ ألف منهن على قروض صغيرة لبدء أعمالهن التجارية الخاصة من خلال مبادرة "نعم إنها تستطيع".