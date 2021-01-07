110 فنادق تشارك فى مبادرة «شتّى فى مصر»

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة ماجد فوزي، عن أن عدد الفنادق المشاركة في مبادرة "شتّي في مصر" وصل حتى الآن، إلى 110 فنادق بالوجهات السياحية المختلفة.وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أنه فى إطار المبادرة ستقوم بالإعلان عن أسماء وأسعار الإقامة بالفنادق المشاركة في المبادرة من خلال صفحتها على فيسبوك وعنوانها Egyptian Hotel Association التي ستطلق من خلالها أسعار تشجيعية للفنادق ليكون الحد الأقصى لسعر الفرد بالغرفة المزدوجة في الليلة (شاملة الضرائب والخدمات)، إقامة كاملة عدا فنادق الأقصر وأسوان نصف إقامة ( فطار وعشاء) بالفنادق من فئة الثلاث نجوم 300 جنيه مصري، الفنادق من فئة الأربع نجوم 600 جنيه مصري، الفنادق من فئة الخمس نجوم 750 جنيهًا مصريًا.وأطلقت وزارة السياحة والآثار المبادرة، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، تشجيعًا للسياحة الداخلية بالمدن المصرية، بهدف تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمصريين والأجانب المقيمين خلال الفترة من 15-1-2021 وحتى 28-2-2021 بسعر موحد لتصل تذكرة الطيران من القاهرة أو الإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، ومن القاهرة إلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ أو الغردقة أو طابا 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى مرسى علم 2000 جنيه.