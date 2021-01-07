القبض على 4 سائقين بتهمة قطع الطريق بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو لقيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم وقطع الطريق بمدينة نصر، وتبين أنهم 4 سائقين بموقف الحي العاشر، نشبت بينهم مشاجرة بسبب خلافات بينهم على أولوية تحميل الركاب.ورصدت المتابعة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر فيما بينهم والتعدي على بعضهم البعض بالضرب وقطع الطريق العام بموقف الحي العاشر بمنطقة مدينة نصر.وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المتهمين، 4 سائقين بموقف الحي العاشر بدائرة القسم.وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بسبب خلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.