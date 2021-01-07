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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نور تكشف كواليس عملها الفني اللبناني الذي تم تأجيله

الخميس 07/يناير/2021 - 07:11 م
نور
نور
محمد مجدي
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تطلق قنوات "روتانا" هذا الخميس الموسم الجديد لبرنامج Be my guest الذي يعده ويقدمه الإعلامي بلال العربي.

هذا البرنامج الذي استضاف أهم نجوم في الوطن العربي، مثل يسرا ومنة شلبي وراغب علامة ومايا دياب والشاب مامي وغيرهم، ها هو يعود بمجموعة من اللقاءات الخاصة والمميزة، والتي اعتمد فيها مقدمها بلال العربي على أسلوب العفوية والبساطة، والتي استطاع من خلالها أن يتوغل في الحياة الخاصة للنجوم دون أدنى عناء.

وفي أولى حلقات "Be my guest" يستضيف النجمة اللبنانية نور، التي بدأت حديثها بالتعبير عن مدى اشتياقها لبلدها لبنان الذي لم تزره منذ أكثر من سنة بسبب "كورونا"، كما عبرت بكل صراحة عن رأيها في الوضع السياسي في لبنان ومدى أسفها لما حدث من دمار في العاصمة بيروت.

كما أوضحت نور أنها سعيدة بما تشهده الساحة الفنية في لبنان من تطور، وأنها تتمنى العمل مع أولاد بلدها، ممازحةً بلال العربي: "لا أعلم إذا كنت ولا زلت أتقن لهجة بلدي".

كما تحدثت نور عن العمل اللبناني الخاص بها، والذي لم ير النور وصور منه تريلر فقط، وكان السيرة الذاتية لمي زيادة، وهي تتمنى أن تكمل هذا المشروع قريبًا، ومن خلال سؤال "العربي" لنور عن أنها وجه خير للكثير من النجوم لأنها ظهرت معهم في أول أعمالهم مثل أحمد السقا وكاملة أبوذكري وتامر حسني، قالت نور: "أتمنى أن أكون كذلك، فأنا كنت محظوظة في مشواري الفني بالعمل مع أهم الأسماء، واللي استفدت منهم كثيرًا".

برنامج "Be my guest" يعرض كل خميس في التاسعة مساءً على قناة "LBC"، وفي الخامسة والنصف على قناة "روتانا سينما"، ويوم السبت في الثامنة مساءً على "روتانا موسيقى".

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