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الخميس 07 يناير 2021 الموافق 23 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بعد هنا انضمام هنا الزاهد.. القائمة النهائية لفيلم مينا مسعود

الخميس 07/يناير/2021 - 07:28 م
مينا مسعود
مينا مسعود
محمد مجدي
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ينطلق تصوير أحداث فيلم في عز الضهر للنجم العالمي مينا مسعود خلال الأسابيع المقبلة، في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية.

وقال جورج شحاته مدير أعمال مينا مسعود للدستور، إنه تم الاستقرار على عدد كبير من أبطال العمل، ومن المقرر أن تعلن القائمة الكاملة للعمل بعد المؤتمر الصحفي والذي سيتم تحديده الأسبوع المقبل. 

قائمة فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود بعد انضمام هنا الزاهد


وكانت الشركة المنتجة للعمل قد استقرت على عدد من الفنانين من ضمنهم هنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نورالدين، تحت إدارة المخرج عادل مرقص، ومن تأليف كريم سرور في أولى كتابته السينمائية.

وأكد جورج أن مينا يعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم للاستقرار على الشكل النهائي لدوره في العمل. 

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ويجسد مينا مسعود خلال العمل دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.

جدير بالذكر أن أسرة مينا مسعود قد هاجرت من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، وقد حقق فيلمه "علاء الدين" المليار دولار إيرادات على مستوى العالم.

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