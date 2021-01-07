بعد هنا انضمام هنا الزاهد.. القائمة النهائية لفيلم مينا مسعود

وقال جورج شحاته مدير أعمال مينا مسعود للدستور ، إنه تم الاستقرار على عدد كبير من أبطال العمل، ومن المقرر أن تعلن القائمة الكاملة للعمل بعد المؤتمر الصحفي والذي سيتم تحديده الأسبوع المقبل.





قائمة فيلم فى عز الضهر بطولة مينا مسعود بعد انضمام هنا الزاهد





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ويجسد مينا مسعود خلال العمل دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.



جدير بالذكر أن أسرة مينا مسعود قد هاجرت من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، وقد حقق فيلمه "علاء الدين" المليار دولار إيرادات على مستوى العالم.

ويجسد مينا مسعود خلال العمل دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع هنا الزاهد.جدير بالذكر أن أسرة مينا مسعود قد هاجرت من القاهرة إلى كندا، وهو في سن الثالث فقط من عمره، وقد حقق فيلمه "علاء الدين" المليار دولار إيرادات على مستوى العالم.

ينطلق تصوير أحداث فيلم في عز الضهر للنجم العالمي مينا مسعود خلال الأسابيع المقبلة، في عدد من اللوكيشانات الداخلية والخارجية.وكانت الشركة المنتجة للعمل قد استقرت على عدد من الفنانين من ضمنهم هنا الزاهد، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومحمد علي رزق، وميرنا نورالدين، تحت إدارة المخرج عادل مرقص، ومن تأليف كريم سرور في أولى كتابته السينمائية.وأكد جورج أن مينا يعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم للاستقرار على الشكل النهائي لدوره في العمل.